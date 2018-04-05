"Судьба человека": почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву

Браку Елены Мольченко с Александром Фатюшиным многие предрекали быстрый крах. Молодая актриса, которой тогда было 23 года, казалась им несерьезной парой для уже известного актера, сыгравшего, в частности, одного из главных героев в фильме "Москва слезам не верит".

Злые языки поговаривали, что Мольченко выскочила за него замуж по расчету. А особенно злилась Наталья Гундарева, которой приписывали роман с Фатюшиным.

Однако их супружеский союз оказался крепким – актеры прожили 17 лет, вплоть до самой смерти Фатюшина. Актриса рассказывает, что на тот момент Александр, которому было уже 35 лет, считался закоренелым холостяком.

Однако он сделал ей предложение стремительно, практически сразу после знакомства, что удивило и родных, и друзей Фатюшина. Елену же на тот момент связывали длительные отношения Анатолием Лобоцким, которые никак не приводили в ЗАГС.

"Моя история с Лобоцким – это история Аси Клячиной, которая любила, любила, но так и не вышла замуж", – призналась актриса Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Поэтому, когда к ней в общежитие приехал Фатюшин и сказал "Поехали со мной. Ты будешь моей женой", она ему ответила: "Я не могу, я другого люблю".

Однако уже на следующий день Елена ему все-таки позвонила, и он ее сразу же ее забрал к себе.

Последний год своей жизни Фатюшин тяжело болел: лежал в больнице, страдал из-за сосудов, лечил пневмонию. Когда он умер, ему было всего 52 года.

Как Елене удалось пережить уход любимого супруга? Правда ли, что у него были проблемы с алкоголем? Что связывало Мольченко и Гундареву? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".