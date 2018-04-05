В Алма-Ате в жилой многоэтажке бушует мощный пожар

В Алма-Ате эвакуировали 300 жителей одной из многоэтажек из-за пожара на балконах.

Об этом сообщает казахстанский телеканал "Хабар 24", со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По данным ведомства, балконы загорелись на первом и втором этажах в микрорайоне.Кокжиек. Площадь огня составляет не менее 1000 квадратных метров. Пожар охватил кровлю дома.

Пожар тушат 70 спасателей и более 20 единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.