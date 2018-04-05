Спасение моряков "Норда": Москва создаст на Азове группу борьбы с украинскими пиратами

На Азовском море появится спецгруппа для борьбы с украинским пиратством. Она будет фиксировать, где находятся рыбацкие суда и поддерживать связь с капитанами кораблей и судовладельцами. И проводить инструктаж с судовладельцами. Все это, чтобы не допустить повторения истории с сейнером "Норд". 25 марта его захватили в нейтральных водах, а экипаж с тех пор держат взаперти, на корабле, где протухают тонны рыбы. Так что это уже даже не плен, а пытка. Российских дипломатов к ним не пускают, а капитан судна, который уже второй день проводит в Херсонском суде, попал в больницу. Правда, всего на несколько часов. Затем его вновь вернули в зал заседаний, чтобы вновь перенести слушания. Но довезти до суда капитана "Норда" Владимир Горбенко. Срок задержания истекает в 19 часов 5 апреля, считает Херсонский городской суд, в то время как украинская прокуратура рассчитывает продержать под стражей Горбенко трое суток.

Крым ждет новостей. Местная пресса 5 апреля выходит под заголовками: "Акт политической злости и бессилия". Российское рыболовецкое судно "Норд" задержано Украиной. В эти минуты решается судьба экипажа. Как вернуть моряков домой, на полуостров — вопрос, на который уже несколько суток ищут ответ адвокаты.

Но пока не находят. Единственное, что удалось сделать — добиться оказания медпомощи. У капитана сейнера Владимира Горбенко в СИЗО поднялось давление.

"Здоровье не очень хорошее. Понадобилось врачебное вмешательство. Скорой помощью увезли в больницу. Оказали необходимую помощь. К сожалению, признали необходимость только амбулаторного лечения. Выдали необходимые лекарства и отправили обратно в изолятор временного содержания", — пояснила пресс-секретарь компании-владельца судна Анна Шевелева.

Украина, которая все еще считает Крым своим, обвиняет гражданина России "в нарушении порядка выезда с временно оккупированной территории". Сейнер задержали в Азовском море.

Новостями из Херсона, где запланирован суд, живет весь Крымский полуостров. Всю последнюю информацию собирать приходится по крупицам.

"Служба Украины периодически суда наши проверяла, в том числе предоставлялись те же самые документы, что и сейчас были представлены. Никаких замечаний, требований не выдвигалось. Что сейчас произошло? Не понятно!" – говорит председатель рыбколхоза имени Первого мая Сергей Лесков.

Кадры с борта корабля. Пошли уже третьи сутки под конвоем. Экипаж блокирован вооруженными сотрудниками СБУ, на судне проблемы с питьевой водой, затруднен подвоз продуктов.

"Какая обстановка? Рыба воняет. Неопределенность. Капитана нет. Конечно, им тяжело", — рассказывает супруга помощника капитана "Норда" Татьяна Савельева.

Задержание российского судна в управлении Федеральной службы безопасности по Крыму классифицируют как угон. Сейнер блокировали в Азовском море, отбуксировали к украинскому берегу. Против погранслужбы Украины возбуждено уголовное дело. Дело за спасением моряков.