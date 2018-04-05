Многие знания, многие печали: у Цукерберга украли данные миллионов пользователей соцсети

"Если вы наш пользователь, ваши данные уже скопировали злоумышленники". Новая порция откровений от главы Facebook всерьез встревожила уже не 50, а 87 миллионов пользователей крупнейшей в мире соцсети. В интервью порталу VOX Цукерберг заявил, что пострадавших от скандала с утечкой защищенной настройками приватности информации в разы больше, чем предполагалось изначально. По его словам, пол, возраст, место работы и жительства, интересы и круг общения любого зарегистрированного в Facebook мог взять на вооружение любой киберпреступник.

Ни лайка, ни смайла — Facebook переживает самый масштабный кризис с момента основания. Акции рухнули на 16%, соцсеть потеряла в цене 80 миллиардов долларов. Выяснилось, что Facebook допустил утечку личных данных еще большего масштаба, чем предполагалось.

В британскую компанию Cambridge Analytica, которая занимается политтехнологиями, попали сведения о поведении не 50, а 87 миллионов пользователей. Без их ведома. В основном речь идет об американцах. Основатель сети Марк Цукерберг в телефонном интервью признает свою ошибку, но сразу переводит разговор на совершенно другую, но очень раскрученную тему.

"Сейчас понятно, что мы сделали недостаточно. И это касается фейк-ньюс и иностранного вмешательства в выборы, в гневной риторике. И это не говоря о наших разработчиках и конфиденциальности данных пользователей", — говорит глава Facebook Марк Цукерберг.

Цукерберга 11 апреля вызывают на слушания в Конгресс. И, судя по всему, удивительные истории про опасное иностранное вмешательство станут его главной стратегией защиты. Основатель соцсети уже заявил, что в отставку не собирается. Зато уходят знаковые пользователи.

Илон Маск удалил из Facebook страницы Tesla и Space X. Глава Apple Тим Кук добавил ускорения споткнувшемуся основателю Facebook, заявив, что в яблочной компании к пользователям не относятся как к товару.

- Если бы вы были Марком Цукербергом, что бы вы сделали?

- Что бы я сделал? Я бы вообще не оказался в этой ситуации. Мы в деталях смотрим каждое приложение: работает ли как надо и соответствует ли оно критериям конфиденциальности, — отвечает на вопрос гендиректор Apple Тим Кук.

Facebook знает о вас больше, чем коллеги, друзья, и даже ваш муж или жена, утверждают ученые из Стэнфорда. Они создали экспериментальную программу. И она на основе даже одних только лайков, которые поставил человек, за секунды выдает его личные предпочтения и психологический портрет.

- Судя по цифровому профилю, вы спокойный человек.

- Да, в основном да, — подтверждает тестируемый.

- Вот, показывает, что вы импульсивны и спонтанны?.

- Да, точно, — соглашается женщина.

- Вот написано что у вас очень большие лидерские способности. Вы управленец?

- Да, у меня свой бизнес! – признается бизнес-леди.

На основе данных из соцсети программа узнает пугающе много: какой у вас возраст, семейный статус, болезни. И, конечно, религиозные и политические предпочтения.

"Если другие люди знают о вас слишком много и хорошо, то проще вас убедить что-либо сделать. Например, выбрать кандидата, который вас не заинтересовал или не тронул в глубине души", — разъясняет аналитик данных университета Стэнфорда Михаэль Косински.

Скандал, может, и не стал бы столь масштабным, если бы не вмешалась политика. Ведь данные компании Cambridge Analytica о десятках миллионов американцев использовал высокотехнологичный предвыборный штаб Трампа. Людям рассылали адресную политическую рекламу, ориентируясь на их психологический профиль и предпочтения. И теперь в крайне либерально настроенной Кремниевой долине ломают руки — выходит, это Цукерберг выбрал Америке Трампа?