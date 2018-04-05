Лига Европы. Петр Чех сыграет против ЦСКА

В четверг московский ЦСКА проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом". За час до начала встречи стали известны составы играющих команд.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал стартовый состав москвичей. С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Константин Кучаев , Бибрас Натхо, Александр Головин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Ахмед Муса. На скамейке запасных остались Илья Помазун, Георгий Миланов, Витиньо, Кристиян Бистрович, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Хетаг Хосонов.

У "Арсенала" вопреки прогнозам сыграет основной вратарь Петр Чех. Ранее сообщалось, что Чех травмирован и не сможет выйти на поле лондонского стадиона "Эмирейтс". Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом – Петр Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косьельни, Начо Монреаль, Аарон Рэмзи, Гранит Джака, Генрих Мхитарян, Месут Езил, Александр Ляказетт. В запасе Мэтт Мэйми, Роб Холдинг, Сеад Колошинац, Калум Чамберс, Мохаммед Эльени, Адекс Ивоби, Дэнни Уэлбек.