Автобус, в котором находился российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его команда, подвергся атаке другого именитого бойца Конора Макгрегора. Нурмагомедов находится в США, где продолжает подготовку к бою с американцем Максом Холлоуэем.

Конор Макгрегор напал на автобус Хабиба Нурмагомедова в Бруклине. Ирландский боец, вооружившись фрагментов металлической загородки, нанес ею несколько ударов по автобусу, разбив при этом окно. После нападения на автобус Макгрегор скрылся. Однако полиция сумела найти его и поместить пол арест . Находившие в автобусе спортсмены намерены подать в суд на знаменитого бойца смешанного стиля.

7 апреля в Нью-Йорке состоится большой турнир по смешанным единоборствам. В программе соревнований бой Хабиба Нурмагомедова с Максом Холлуэем. Макгрегор, не выходивший на ринг с 2016 года, участия в соревнованиях по смешанным единоборствам не принимает.