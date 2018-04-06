Черный день UFC: агрессия Макгрегора поставила под удар ближайшие бои

Бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору предъявят официальные обвинения в нападении. Ночь Конор провел в полицейском участке Нью-Йорка. Накануне вечером ирландец со своей командой напал на автобус, в котором находились другие бойцы смешанного стиля. Выходка одиозного ирландца — это звенья одной цепи с другим конфликтом: между россиянами Хабибом Нурмагомедовым и Артемом Лобовым.

Конор так хотел заступиться и поддержать своего друга Артема Лобова. Ночь боец Конор Макгрегор проводит в полицейском участке №78 в районе Бруклин. Это буквально через дорогу от спортивной арены Barclays Center, где 7 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 223. Макгрегор под стражей, и в ближайшее время ему предъявят официальные обвинения в нападении. Очевидно, что это будет 6 апреля утром по времени Восточного побережья США. Покинуть территорию Штатов ирландец прямо сейчас не может.

Хулиганская акция с участием ирландского бойца миксфайта произошла вечером 5 апреля. Конор Макгрегор вместе со своими товарищами напал на автобус, где находились другие бойцы UFC. Все они готовились к субботнему турниру, в рамках которого проведет в том числе бой за титул чемпиона в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

На парковке арены в Бруклине Макгрегор со своими товарищами подбежал к автобусу. Сам ирландец схватил тележку и бросил ее в окно автобуса. Окно разбилось. Потом еще Макгрегор попытался кинуть в сторону автобуса элементы заграждения и арматуры, но ирландца остановила охрана.

По сообщениям очевидцев, Хабиба Нурмагомедова в автобусе не было, пострадали другие. В частности, боец Майкл Кьеза сидел около окна. Он получил осколки разбившегося стекла в лицо. Бой Майкла Кьезы 7 апреля теперь под вопросом.

Выходка эпатажного Конора Макгрегора — это следствие другого конфликта, который в миксфайте разгорелся на этой неделе. Российско-ирландский боец Артем Лобов, большой друг Конора, в коридорах Barclays Center на повышенных тонах пообщался с Хабибом Нурмагомедовым.

Артем Лобов в свое время, защищая своего друга Конора, назвал Хабиба курицей. Он обвинил Нурмагомедова, что это он боится выйти в октагон против Конора Макгрегора. На этой неделе Хабиб и Лобов опять выясняли отношения. Суть спора: Хабиб намекнул Лобову, чтобы не говорил лишнего. Артем Лобов не успокоился. Сказал, что толпой на двоих не налетают. И что им надо встретиться еще раз.

Может быть, Конору не понравилось, что Хабиб со своей командой и одноклубниками захотели призвать Лобова к ответу за давние слова. Может быть и скорее всего это и был формальный повод для нападения на автобус.

Артем Лобов 7 апреля также должен был выходить в октагон на свой бой. Теперь бой Лобова отменен. А когда президент UFC Дэйна Уайт приглашал Конора на субботнее мероприятие в качестве гостя и зрителя, — конечно, имел ввиду совсем не то, что в итоге произошло. Уайт уже назвал инцидент с нападением на автобус черным днем в истории UFC.

Помимо того, что субботний турнир рискует провалиться: получается, что уже отменили один бой с участием Лобова, под вопросом бой получившего травму Майкла Кьезы.

Сам Конор Макгрегор – возможно, самый знаменитый боец миксфайта в мире. Он не выходил в октагон в рамках турниров UFC с ноября 2016 года. Это главный повод для критики: Конор не хочет защищать под разным предлогом свои чемпионские пояса. На этой неделе в Нью-Йорк президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в 2018 году Конор будет обязан появиться в октагоне. Теперь перспективы Макгрегора весьма туманны.