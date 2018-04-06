Капитан "Норда" находится на свободе, но обязан явиться в суд

Капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" Владимир Горбенко находится на свободе, но обязан явиться в суд.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, адвокат Горбенко взял обязательство доставить своего подзащитного в суд.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. На его борту находились десять граждан России. Капитану было предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. И хотя данная статья не предполагает содержания под стражей, Горбенко был задержан и помещен в изолятор временного содержания, его защита назвала это похищением.

Накануне капитана отпустили из зала суда. Как объяснил его адвокат, по техническим причинам — предельный срок истек, основные слушания по делу состоятся только сегодня днем. Как сообщает "Россия 24", Владимир Горбенко отправился в больницу, у него серьезные проблемы со здоровьем. Его экипаж по-прежнему на борту, практически без пищи и воды. Протухший улов все еще находится на судне. По словам защитника, украинская сторона так и не выполнила свое обещание вывезти рыбу.

С пиратами Азовского моря будет бороться оперативная группа Росрыболовства. О создании нового подразделения после инцидента с сейнером "Норд" сообщили в пресс-службе НИИ рыбного хозяйства.