Вратарь Луонго третьим в истории провел 1000 матчей в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион в составе хоккейной сборной Канады голкипер Роберто Луонго достиг гроссмейстерской отметки в 1000 матчей, сыгранных в заокеанской НХЛ. Он стал всего третьим в истории вратарем, которому покорился этот рубеж.

Луонго сыграл свой тысячный матч в составе клуба "Флорида Пантерз" против "Бостона Брюинз", сообщает официальный Twitter Национальной хоккейной лиги. "Пантеры" выиграли и обеспечили своему первому номеру 471-ю победу. По этому показателю он занимает 4-е место в истории Лиги.

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До Луонго, который также выступал в НХЛ в клубах "Нью-Йорк Айлендерс" и "Ванкувер Кэнакс", отметку в 1000 проведенных матчей пересекли Мартин Бродо (1266 матчей) и Патрик Руа (1029).