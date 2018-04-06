Научное сообщество объяснило, когда макароны помогают похудеть

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Правильное питание и диеты 56 минут назад
Научное сообщество объяснило, когда макароны помогают похудетьЧитайте нас в Telegram
На днях у любителей макаронных изделий появился настоящий повод для радости: многие заголовки утверждали, что этот продукт помогает похудеть. Правда, есть маленький, но очень важный нюанс.
Различные СМИ ссылались на метаанализ, опубликованный в начале этой недели в журнале BMJ Open. Авторы работы выяснили, что употребление макаронных изделий не связано с увеличением веса, если питаться ими в период диеты по низкому гликемическому индексу (ГИ). Речь идёт об относительном показателе влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови.
Поясним. Продукты с низким ГИ медленнее усваиваются, всасываются и метаболируют, и в итоге вызывают меньшее и более медленное повышение уровня сахара в крови, а следовательно, и уровня инсулина.
Макароны же имеют более низкий гликемический индекс по сравнению с очищенными зерновыми продуктами (с белым хлебом, например).
Авторы недавней работы проанализировали данные из 29 исследований: в целом информация включала в себя данные о 2500 участниках, которые потребляли макаронные изделия в рамках диеты по низкому гликемическому уровню, либо же получали углеводы из других источников с более высоким гликемическим индексом.
Примерно 12 недель спустя люди из "группы макаронных изделий" в среднем потеряли примерно полкилограмма по сравнению с теми, кто питался другими углеводами.
Между тем выводы работы вовсе не означают, что следует тут же открывать очередную упаковку макарон. Во-первых, участники "макаронной" группы, конечно же, питались не только этим продуктом. В рамках диеты им позволялось баловать себя тремя порциями пасты в неделю (одна порция была равна половине чашки приготовленной пасты).
Исследователи подчёркивают, что полученные данные применимы только к макаронным изделиям, употребляемым в период диеты по низкому гликемическому индексу. И, что самое важное, неизвестно, будут ли получены такие же результаты (снижение веса) при других моделях здорового питания, например, средиземноморском или вегетарианском диетических рационах питания, пишут авторы статьи.
Более того, учёные говорят, что количество потерянных килограммов всё-таки было довольно небольшим, да и срок сохранения таких результатов не установлен.
Некоторые диетологи вовсе не удивились результатам исследования. Хотя у макарон и других углеводов довольно "плохая репутация", эти продукты всё равно могут появляться на столе у человека, отмечают они. Людям важно помнить, с чем стоит сочетать этот продукт.
Так, количество калорий быстро увеличится, если добавить к пасте сливочный соус, жирные фрикадельки или чесночный хлеб с маслом. Проще говоря, людям надо учитывать гликемический индекс и количество калорий других продуктов, которые они употребляют вместе с макаронами или пастой, говорят диетологи.
Результаты подчёркивают важную деталь: человек необязательно должен отказываться от любимых продуктов, чтобы поддерживать здоровый вес, важно лишь во всём соблюдать меру.
К слову, ранее был развеян очередной миф: ДНК-тест не подскажет человеку лучшую диету для потери веса.
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