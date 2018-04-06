В центре Москвы найдены фрагменты надгробий XVI века

Ценные археологические находки в центре Москвы: надгробия, которым около 500 лет, обнаружили во время перекладки коммуникаций в Малом Златоустинском переулке. Здесь же нашли фрагменты старинных предметов быта. Возможно, артефакты станут экспонатами выставки под открытым небом. Что было в XVI веке на этом месте?

Уникальная находка на месте уничтоженного Златоустовского монастыря, старейшего в Москве: археологи нашли фрагменты надгробий XVI века. Белокаменные плиты с могил монахов и графов обнаружили во время перекладки труб.

Средневековые надгробные плиты нашли в траншеях на полутораметровой глубине. Сам некрополь находился в 50 метрах отсюда. А здесь, судя по историческим планам XVIII века, работала монастырская кузница. В ее фундаменте и использовали плиты XVI-XVII веков. И как ни странно, это и сохранило древние надгробия.

Первое упоминание Златоустовского монастыря — 1412 год. Каменную церковь здесь возвели по указу Ивана Третьего. Монастырь испытывал пожары и разорения, но продолжал жить. В XVIII веке граф Федор Апраксин, сподвижник Петра Первого, построил здесь настоятельный корпус с братскими кельями, поварню — так в то время называли кухню — и кузницу, на месте которой и нашли надгробия. Уничтожили монастырь в 33-м году прошлого века.

"Здесь мы в полной мере можем говорить о Златоустовском монастыре как об объекте, который был трагическим образом утрачен, объекте, который имеет значение не только для Москвы, но и для отечественной истории", — рассказывает заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашёв.

Археологическая ценность находки — сохранившаяся на плитах резьба. Надгробие XVI века определяют по узору с треугольной выемкой.

"Этот орнамент широко использовался в деревянном зодчестве, в деревянной резьбе. До сих пор избы иногда украшают с помощью такого приема", — говорит археолог, начальник отдела натурных работ компании "Археологические изыскания в строительстве" Константин Егоров.

Первые находки на территории монастыря сделали еще в 2011-м. Нашли закладные стены собора и фрагменты надгробий. Надписи, которым уже 500 лет, еще читаются на некоторых плитах.

— Верхняя строка — самый низ букв. Дальше идет "Преставися", окончание строки, и следующее "Никифоров". Вот здесь вот — Василий, Никифоров сын. А полностью — "Преставися раб Божий Василий, Никифоров сын".

Департамент культурного наследия Москвы из археологических находок планирует устроить лапидарий — экспозицию под открытым небом, чтобы найденные артефакты смогли увидеть все желающие.