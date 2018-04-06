"Никто не понимает": Дворкович о ситуации в кабмине

Вице-премьер Аркадий Дворкович пока не знает, войдет ли он в новый состав правительства, и полагает, что в таком же неведении находятся и другие члены кабинета министров.

Как сообщает "Интерфакс", на коллегии Минэнерго Дворковичу был задан вопрос, понимает ли вице-премьер, останется ли он в следующем правительстве или нет. "Никто не понимает", — ответил он.

Кроме того, зампред правительства сообщил журналистам, что российские металлурги готовят свои предложения по ответу на ввозные пошлины США. Правительство будет обсуждать эти вопросы после Красноярского экономического форума, передает ТАСС. По его словам, правительство ждет предложения компаний, "чтобы подготовиться получше".

На коллегии Минэнерго Дворкович не стал озвучивать планы топливно-энергетического комплекса. По его словам, это связано со "спецификой политического цикла". Вместе с тем он отметил, что команда, которая в новом правительстве будет отвечать за ТЭК, должна продолжить реализацию ранее намеченных планов и "дорожных карт".

11 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит с докладом в Госдуме. Он представит отчет о шестилетней работе правительства.