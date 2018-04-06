После нападения Макгрегора отменены два боя на турнире UFC 223

Американская профессиональная лига смешанных единоборств UFC была вынуждена скорректировать программу своего турнира UFC 223 в Бруклине, который пройдет 7 апреля. Причиной стало нападение ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками соревнований.

Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегора возмутил россиянин Хабиб Нурмагомедов, который в резкой форме отчитал Артема Лобова, члена команды ирландца, который, якобы, оскорбил Хабиба в соцсетях. Из-за этого Конор вместе с коллегами напал на автобус, в котором Нурмагомедов и другие участники UFC 223 ехали на тренировку.

После нападения Макгрегора, который бил окна в машине и поранил нескольких пассажиров, UFC отменила бои Рэя Борга против Брэндона Морено и Майкла Кьезы против Энтони Петтиса.

Кьеза получил наиболее серьезные повреждения. Обследование показало, что боец может выступить на UFC 223. Но атлетическая комиссия Нью-Йорка запретила Кьезе драться. Майкл предложил Петтису встретиться 9 июня. Борг после инцидента жаловался на боли в глазах – предположительно ему попали осколки разбитого стекла.