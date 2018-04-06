Анна Кузнецова поддержала призыв поднять пособие родителям детей-инвалидов

Анна Кузнецова поддержала призыв поднять пособие родителям детей-инвалидовЧитайте нас в Telegram
Призыв родителей, которые воспитывают детей инвалидов, повысить им до МРОТ пособие, которое не индексировалось несколько лет, услышано уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Об этой проблеме ранее не раз писали СМИ, а на днях сообщалось, что петицию, которую в Сети подписали почти полмиллиона человек, передали в администрацию президента.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли соответствующий законопроект в Госдуму, а 6 апреля в пресс-службе детского омбудсмена РАПСИ сообщили, что Кузнецова также выступила в его поддержку.
"Считаю необходимым отметить особое значение законопроекта и выражаю надежду на его скорейшее принятие", — сказала Кузнецова. Она также отметила, что "увеличение ежемесячной выплаты до уровня минимального размера оплаты труда для родителя (законного представителя) будет способствовать преодолению проблем, связанных с условиями должного ухода, реабилитации и воспитания детей-инвалидов".
В пресс-службе детского омбудсмена также уточнили, что проект федерального закона "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" предлагает неработающим трудоспособным родителям (опекунам) предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 12 тысяч рублей.
Это сопоставимо с прогнозируемым минимальным уровнем оплаты труда в России на начало 2019 года. Также проектом данного законам предусматривается ежегодная индексация указанной суммы.
С целью поддержать его Кузнецова уже направила письма в Государственную думу и правительство России. Ожидается, что проект этого федеральногобудет рассмотрен Госдумой в первом чтении в мае этого года.
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