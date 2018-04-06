За капитана "Норда" внесли залог сразу после ареста

Защита капитана задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко внесла за него залог.

Об этом рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина, подчеркнув, что моряк пока еще находится в СИЗО, и прямо оттуда может быть переведен в больницу по состоянию здоровья.

6 апреля суд в украинском Херсоне вынес решение о том, что Горбенко будет содержаться под арестом, как минимум, до 31 мая. Иными словами, служители Фемиды пошли навстречу просьбе прокурора, которых ходатайствовал об избрании капитану меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35,24 тысяч гривен (около 1350 долларов).

Сейнер "Норд", принадлежащий Керченскому рыбколхозу был задержан 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками, которые отбуксировали судно в Бердичевск. С тем пор судно стоит там под охраной, команду не выпускают на берег, а капитана задержали.

Всем российским морякам вменяется незаконное пересечение границы Украины.