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Украина захватила крымское судно "Норд" 15 минут назад

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6 апреля 201817:35

За капитана "Норда" внесли залог сразу после ареста

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Защита капитана задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко внесла за него залог.

Об этом рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина, подчеркнув, что моряк пока еще находится в СИЗО, и прямо оттуда может быть переведен в больницу по состоянию здоровья.

6 апреля суд в украинском Херсоне вынес решение о том, что Горбенко будет содержаться под арестом, как минимум, до 31 мая. Иными словами, служители Фемиды пошли навстречу просьбе прокурора, которых ходатайствовал об избрании капитану меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35,24 тысяч гривен (около 1350 долларов).

Сейнер "Норд", принадлежащий Керченскому рыбколхозу был задержан 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками, которые отбуксировали судно в Бердичевск. С тем пор судно стоит там под охраной, команду не выпускают на берег, а капитана задержали.

Всем российским морякам вменяется незаконное пересечение границы Украины.

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