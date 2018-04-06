В РФ разработали проект межпланетного корабля, всегда повёрнутого к Солнцу

Несколько предприятий корпорации "Роскосмос" принимают участие в Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2018", который проходит с 5 по 8 апреля 2018 года в Москве.

Среди других экспонатов выделяется амбициозный проект межпланетного пилотируемого космического корабля, представленный АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва". Согласно планам разработчиков, основной блок аппарата, включающий все жилые и служебные помещения, будет всегда повёрнут торцом к Солнцу.

Такая ориентация обеспечивает целый ряд преимуществ. Во-первых, корабль удобно обеспечивать электричеством с помощью солнечных батарей. Во-вторых, защитный экран, защищающий экипаж от воздействия солнечного ветра и корональных выбросов, требуется только с одной стороны аппарата. То же самое касается и радиаторов охлаждения.

Однако как же корабль может двигаться в произвольном направлении, оставаясь повёрнутым к Солнцу? Ответ прост, как всё гениальное. Двигатели и топливные баки закреплены на поворотной раме, проходящей через центр тяжести аппарата. Чтобы изменить направление полёта, достаточно будет повернуть двигатели относительно корпуса. Благо космическое пространство – это не атмосфера, сопротивления среды там практически нет, и корабль не обязан двигаться "носом вперёд", как самолёт или судно.

На выставке также были представлены другие изобретения, сделанные на предприятиях "Роскосмоса". Среди них, например, складная часть выдвижной фермы, которая разворачивается в космосе и выносит на нужное расстояние от корпуса антенну, солнечную батарею или другой элемент. Кроме того, была презентована система, оперативного определяющая точку метеоритного пробоя. Полный список экспонируемых разработок можно найти в пресс-релизе "Роскосмоса".

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о проекте новой российской орбитальной станции и ядерного двигателя для космических кораблей.