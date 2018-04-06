Петтис не выйдет против Нурмагомедова, россиянину срочно ищут соперника

Руководители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в экстренном порядке ищут соперника для российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Энтони Петтис, призванный заменить Макса Холлоуэя в бою за титул чемпиона в легком весе, не смог "сделать" вес перед боем и запросил неоправданно большой гонорар.

Первую попытку взвешивания 31-летний Петтис, показав вес 155,2 фунта, тогда как допустимый порог — 155 фунтов (около 70 кг), сообщает "Спорт-экспресс". Кроме того, отмечается, что он запросил у UFC 1 миллион долларов. Организация посчитала такой гонорар слишком большим отказала Петтису.

Скорее всего UFC не примет вариант с отменой боя и до последнего будет искать соперника для Нурмагомедова. Одним из кандидатов рассматривается 27-летний Брайан Ортега, который считается восходящей звездой смешанных единоборств. Американец одержал 14 побед и не потерпел ни одного поражения.

Также сообщалось, что соперником Нурмагомедова может стать Пол Фелдер или Эл Яквинта, которые должны выйти друг против друга на UFC 223, и сегодня утром без проблем уложились с весом. Однако Фелдер уже не разрешила биться за титул Атлетическая комиссия Нью-Йорка, указав, что у Фелдера нет рейтинга.

Ранее Нурмагомедов последовательно лишился двух соперников. Сначала из-за травмы от поединка с ним отказался Тони Фергюсон, а затем Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не разрешила драться Холлоуэю.