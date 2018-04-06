Пасхальный кулич встал украинским националистам поперек горла

"Приглашаю провести этический патруль и убрать эту шизофрению", — призывает лидер группировки ультрарадикальных националистов. Шизофренией называет, сложно поверить, куличи. Претит само название традиционного пасхального хлеба. Мол, слишком русское. А на Украине должны быть паски. Бороться предлагает привычными методами: давлением и запугиванием. Мол, все крупные сети должны срочно выпускать исключительно продукцию с названием "паска" (не путать с пасхой), или в качестве альтернативы пасхальные кексы. Так и до маффинов (на американский манер) недалеко.

Вот только русский мир в виде ненавистных названий для выпечки, что называется, подкрался незаметно. Куличи были обнаружены в столовой Верховной рады. Нашлись недовольные, предлагают депутатам курсы украинского языка.

Впрочем, это еще не самое страшное для украинских националистов. "Моральный удар ниже пояса" получила вице-премьер страны по евроинтеграции, которой предложили украсить пасхальные яйца матрешками.

Идея этических ревизий кажется дикой и таковой является: пока националисты из С14 обходят магазины, другие поджигают храмы. Русская православная церковь, как токсичная ячейка "агрессора", должна быть упразднена.

"Конечно, они это используют для того, чтобы, мягко говоря, третировать православных. Они жгут храмы, ночью сегодня на Страстную пятницу в Киеве подожгли. Они захватывают храмы. Неделю-полторы назад в Ровенской области захватили православный храм. Сейчас устроили некий демарш преследования куличей", — говорит Юрий Кот, президент ассоциации "Будущее страны и развитие публичной дипломатии".

Понятно, что высшие эшелоны власти не могут с трибуны призвать клеймить всех, кто на ценниках написал кулич. Действовать приходится через радикальные формирования.

"Это традиции украинского национализма, что заложили отцы-основатели в 20-30 годах, то, собственно говоря, сегодня и проистекает. Поскольку люди там сегодня недостаточно интеллектуально развиты, своего ничего придумать не могут, поэтому берут инструкции. Что там было написано в 30-х годах? Ага, должен быть патруль, который будет выдавливать все русское. Сейчас у нас что на повестке? Кулич! Значит, экстренно создаем этический патруль", — объясняет публицист, политический обозреватель Армен Гаспарян.

Лидер националистической группировки С14 представляет себя не иначе как Жека Карась. Вместе с бритоголовыми хлопцами спортивного телосложения несет "крест украинской правды в массы". Несогласных быть не может — инакомыслящих придется переубеждать силой. Среди известных акций: блокировали вход в Киево-Печерскую лавру, прессовали священнослужителей, а также толпой атаковали журналиста Игоря Гужву.

Плевок в лицо как эффективный метод интеллигента со свитой, к которому, увы, кто-то да прислушивается. Самолично взялся за названия религиозной атрибутики и праздничной кулинарии. Только вот получится ли насильно привить паску взамен куличей? Одни уверены, что паска — это творожное блюдо. Другие говорят, что в разных семьях и регионах Украины уже исторически сложились свои правила, как называть пасхальный хлеб. Все равно как в Санкт- Петербурге — поребрик, парадная, бодлан, а Москве — бордюр, подъезд и водолазка.

"Слово "паска", именно через букву "к", оно традиционно употреблялось именно на западной Украине. А на всей Украине это всегда называлось пасхальный кулич. Никаких проблем с эти не было. Невозможно провести исправление каких-то отдельных названий или слов у нас в головах. Ну, заставьте меня называть руку, допустим, ухом или стулом. Какая разница? Ведь все равно я знаю, что рука — это рука", — рассказывает украинский журналист Елена Бойко.

Националисты спохватились с куличами всего за несколько дней до Пасхи. Казалось бы, уже поздно истреблять страшное слово. Но одна известная торговая сеть решила срочно изменить названия. В противном случае, как уже бывало не раз, националисты в ходе так называемой этической проверки могут устроить дебош. Абсолютно безнаказанно.

"Эти радикалы работают несамостоятельно. Основные группировки радикальные на Украине — С14, "Правый сектор" (запрещен в России), Национальный корпус — полностью курируются Службой безопасности Украины. Соответственно, бизнесмены понимают, что раз уж эти ребята себя так ведут, значит, они получили соизволение и добро, назовем это благословением со стороны СБУ", — объясняет Юрий Кот, президент ассоциации "Будущее страны и развитие публичной дипломатии".

Должно быть следующей под удар националистов может попасть ватрушка. Да и в целом, что-то пока такие нападки кажутся мелковатыми. Может сразу русскую литературу на Крещатик вывозить? И пожарных Брэдбери позвать — искоренять огнем опасные для государственного строя буквы.