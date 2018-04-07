"Апокалиптические" беспорядки в Палестине: Израиль применил беспилотники с газом

17 погибших, полторы тысячи пострадавших — в Палестинской автономии объявлен национальный траур. Всему виной — беспорядки в Секторе Газа. Палестинцы жгли десятки тысяч автомобильных шин и забрасывали израильских военных камнями и коктейлями Молотова. Из-за огромной стены дыма и большого количества пострадавших местные СМИ назвали происходящее "апокалипсисом". Израильтяне применили беспилотники со снарядами, в которых содержится слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие.

Протесты продолжаются больше недели, напоминает телеканал "Россия 24". Они начались в День защиты Земли, который отмечают в память о конфискованных Израилем арабских территориях.