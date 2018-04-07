Дерипаска: основания для моего включения в санкционный список США смешны и абсурдны

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал основания для своего включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными. Он пообещал обсудить этот вопрос со своими адвокатами. Однако сначала бизнесмен намерен отпраздновать Пасху.

Дерипаска назвал ввод новых санкций плачевным, но не неожиданным, сообщает ТАСС. В начале следующей недели он встретится со своими адвокатами, а также даст "некоторые комментарии" относительно санкционного списка.

6 апреля министерство финансов США ввело санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит санкции без жесткого ответа. Кроме того, новые ограничения бьют по гражданам США, разрушая экономическое сотрудничество между странами, отметили в министерстве.