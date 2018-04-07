Пожар в Приморье: погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в городе Уссурийске Приморского края.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. После тушения пожара найдены тела четырех женщин и ребенка. Мужчина, выпрыгнувший с балкона, умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС.