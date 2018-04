Сталлоне открыл мемориальную доску у памятника своему знаменитому герою Рокки

Сильвестр Сталлоне открыл мемориальную доску у памятника своему знаменитому киногерою, боксеру Рокки Бальбоа. Памятник находится в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), напоминает РИА Новости. Монумент давно стал одной из ее визитных карточек. Это фигура Рокки, победно поднимающего руки над головой. Теперь на постаменте памятника есть мемориальная доска.

Мэр Филадельфии Джим Кенни на странице своего Twitter разместил фотографии с места событий и написал, что всегда рад приветствовать Сталлоне в городе.

We always enjoy welcoming Sylvester Stallone back to Philadelphia! Sly is still punching — and was very generous with his time with all the fans at the Rocky statue today! pic.twitter.com/EeahSJ1hKn