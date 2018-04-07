Ибрагимович про ЧМ-2018: ФИФА не способна в чем-то мне помешать

Нападающий американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал информацию, согласно которой Международная федерация футбола (ФИФА) может не допустить его до участия в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швеции из-за рекламы букмекерской компании.

"ФИФА не способна в чем-то мне помешать, — заявил Ибрагимович, которого цитирует Чемпионат.com. — Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за нее, то так и будет. Это не касается ФИФА, это мое дело".