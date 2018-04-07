Георгий Джикия намерен сыграть за сборную на чемпионате мира

Ведущий игрок обороны футбольной сборной России и московского "Спартака" Георгия Джикия, который восстанавливается после тяжелой травмы и операции, сообщил журналистам, что все еще не потерял надежду сыграть на домашнем чемпионате мира. Медики не обещали, что Джикия поправится к июню 2018 года.

"Конкретной даты [начала работы с мячом на поле, — прим. ред.] не знаю. До следующего сбора национальной команды еще больше месяца. Все это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение", — сказал Джикия.

При этом сам футболист на вопрос "верите ли Вы, что можете успеть восстановиться к чемпионату мира?" ответил положительно: "Да, конечно. Внутри такое ощущение есть".

Оборонец не считает, что в сборной страны беда с центральными защитниками: "Это мнение людей, и всегда найдутся те, кто будет критиковать, а кто-то, наоборот, поддерживать. Но если бы не было центральных защитников, то их не вызывали бы по шесть-семь человек на сбор".

"Травмировался не только я, но и Васин, — цитирует Джикию издание "Спорт-экспресс". – Нас с ним наигрывали, провели все матчи Кубка конфедераций, но такое случается. Уверяю вас, что у нас есть кому выходить на поле, все будет хорошо".

"Конечно, я переживаю, поскольку считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на чемпионате мира-2018 или нет", — заключил защитник.