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Палестино-израильский конфликт 1 час назад

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7 апреля 201810:36

США не дали Совбезу ООН вмешаться в кризис в секторе Газа

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/DPA/ТАСС

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Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о провале попытки принять совместную резолюцию Совбеза по ситуации в секторе Газа. По словам Мансура, США пошли против остальных 14 членов Совбеза и заблокировали проект. "Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США", — заявил Мансур.

 

В свою очередь, постпред Израиля при ООН Данни Данон предложил ООН осудить ХАМАС за  использование "детей в качестве живого щита" и провокации, пишет РИА Новости.

В пятницу на границе сектора Газа и Израиля прошла вторая многотысячная акция. Жертвами столкновений стали десять человек.

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