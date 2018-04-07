США не дали Совбезу ООН вмешаться в кризис в секторе Газа

Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о провале попытки принять совместную резолюцию Совбеза по ситуации в секторе Газа. По словам Мансура, США пошли против остальных 14 членов Совбеза и заблокировали проект. "Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США", — заявил Мансур.

В свою очередь, постпред Израиля при ООН Данни Данон предложил ООН осудить ХАМАС за использование "детей в качестве живого щита" и провокации, пишет РИА Новости.

В пятницу на границе сектора Газа и Израиля прошла вторая многотысячная акция. Жертвами столкновений стали десять человек.