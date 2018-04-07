Украина пытается напугать ЕС страшилкой про "Северный поток-2"

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия по строительству газопровода "Северный поток-2".

Парубий считает, что новая ветка топливопровода представляет военную угрозу Украины и Европы, пишет RT.

Швыткин назвал слова Парубия "очередным бредом". Как отметил политик, Россия всегда считала народ Украины братским и планов агрессии никогда не вынашивала. "Власти Украины пытаются сделать из России страшилку, переложив на неё все внутренние проблемы", — отметил Швыткин.

Швыткин обратил внимание руководства ЕС на попытку Украины соблюсти собственные "корыстные цели". "Украина делает всё возможное для саботажа бесперебойной подачи газа в страны Европы", — подчеркнул депутат.