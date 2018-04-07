"С больной головы на здоровую": США стараются дезориентировать общественное мнение

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал РИА Новости высказывание представителя госдепартамента США о самоизоляции России. Затулин уверен, что власти США таким образом хотят отвлечь и дезориентировать общественное мнение.

Как отметил депутат, Россия не высылает дипломатов до окончания расследования (попытка отравления семьи Скрипалей в Великобритании). "Это делают западные страны. Так что это с больной головы на здоровую", — пояснил депутат.

В пятницу Госдеп США заявил, Россия "не хочет брать ответственность за свои действия".