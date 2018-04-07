В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, передает РИА Новости.

Святыню в особых лампадах доставят спецрейсом в Москву, после чего самолет Минобороны РФ Ту-134 перевезет его в Санкт-Петербург, передает "Интерфакс"

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Православные христиане ожидают схождения благодатного огня в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.