В США разбился военный вертолет Apache

В штате Кентукки (США) во время тренировочного полета разбился военный вертолет США AH-64E Apache ("Апач"). Инцидент произошел недалеко от базы Форт-Кэмпбелл вечером в пятницу.

Погибли двое военнослужащих.

Ведется расследование, передает ТАСС.