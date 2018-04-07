Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 апреля 201822:17

Боевики в городе Дума готовятся применить отравляющие вещества
Читайте нас в Telegram

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" удерживают город Дума в сирийской Восточной Гуте, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Выступая на брифинге в субботу вечером, он отметил, что обстановка в городе Дума остается сложной, передает "Интерфакс".

По словам Евтушенко, радикальная часть боевиков "Джейш аль-Ислам" под руководством нового главаря Абу Кусая сорвала договоренности и блокирует выход гражданского населения города Дума по предоставленному гуманитарному коридору.

Генерал также сообщил, что в минувшую пятницу боевики "Джейш аль-Ислам" атаковали позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибли 7 и ранены 42 мирных жителя. "Интенсивность обстрелов усиливается", — добавил российский военный.

По его словам, боевики используют мирное население в качестве "живого щита". "Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы", — сказал Евтушенко.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский военный источник, главари "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ. По его словам, таким образом боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии.

Цель этой инсценировки – остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы, заявил источник, добавив, что сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника.

Сейчас

22:39

Благодатный огонь привезли в Москву

21:26

Задымление в междуреченской шахте: горняков эвакуируют

20:54

Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию

20:41

Немецкий грузовик-убийца: россияне не пострадали

20:09

Полиция: людей в центре Мюнстера давил псих на грузовике

19:45

Теракт в Мюнстере: Россия предложила Германии помощь

19:23

В аэропорту Лондона задержали марокканца

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пасхальный теракт в Мюнстере: тела в обломках мебели

Пасхальный теракт в Мюнстере: тела в обломках мебели

1 час назад
Атака в Мюнстере потрясла Меркель

Атака в Мюнстере потрясла Меркель

42 минуты назад
Задымление в междуреченской шахте: горняков эвакуируют

Задымление в междуреченской шахте: горняков эвакуируют

1 час назад
Порошенко заявил, что "украинцы разрушили все сценарии Путина"

Порошенко заявил, что "украинцы разрушили все сценарии Путина"

1 час назад
Победа жизни над смертью: чудо схождения Благодатного огня

Победа жизни над смертью: чудо схождения Благодатного огня

1 час назад
Путин соболезнует в связи с атакой в Мюнстере

Путин соболезнует в связи с атакой в Мюнстере

11 минут назад
Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе

Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе

55 минут назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию

Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию

1 час назад
Адвокат принес капитану "Норда" продукты и одежду

Адвокат принес капитану "Норда" продукты и одежду

1 час назад
Боевики в городе Дума готовятся применить отравляющие вещества

Боевики в городе Дума готовятся применить отравляющие вещества

23 минуты назад
Задержание неизвестного мужчины около места теракта в Мюнстере попало на видео

Задержание неизвестного мужчины около места теракта в Мюнстере попало на видео

2 часа назад
Ученые Porton Down трудились над смертоносными газами и микроорганизмами

Ученые Porton Down трудились над смертоносными газами и микроорганизмами

1 час назад
Тренер "Краснодара" Мусаев: наша наглость принесла победу над "Зенитом"

Тренер "Краснодара" Мусаев: наша наглость принесла победу над "Зенитом"

43 минуты назад
"Юнайтед" одержали волевую победу над "Сити" в дерби Манчестера

"Юнайтед" одержали волевую победу над "Сити" в дерби Манчестера

1 час назад
Немецкий грузовик-убийца: россияне не пострадали

Немецкий грузовик-убийца: россияне не пострадали

1 час назад
Эрдоган о теракте в Мюнстере: такое может ждать и Францию

Эрдоган о теракте в Мюнстере: такое может ждать и Францию

2 часа назад
Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией

Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией

2 часа назад
Опубликовано видео столкновения танкера со старинным особняком в проливе Босфор

Опубликовано видео столкновения танкера со старинным особняком в проливе Босфор

2 часа назад
Теракт в Мюнстере: Россия предложила Германии помощь

Теракт в Мюнстере: Россия предложила Германии помощь

2 часа назад
Арестован распространитель порно из Апостольской нунциатуры в Вашингтоне

Арестован распространитель порно из Апостольской нунциатуры в Вашингтоне

2 часа назад
Экс-президент Бразилии решил сдаться властям

Экс-президент Бразилии решил сдаться властям

2 часа назад
В аэропорту Лондона задержали марокканца

В аэропорту Лондона задержали марокканца

2 часа назад
В Екатеринбурге автобус с людьми протаранил столб

В Екатеринбурге автобус с людьми протаранил столб

3 часа назад
Формула-1. Феттель взял поул на "Сахире", Сироткин – 18-й

Формула-1. Феттель взял поул на "Сахире", Сироткин – 18-й

3 часа назад
Украинский снайпер выстрелил в спину жительнице ДНР

Украинский снайпер выстрелил в спину жительнице ДНР

3 часа назад
Аэрофотосъемка подтвердила превращение Ракки в руины коалицией США

Аэрофотосъемка подтвердила превращение Ракки в руины коалицией США

3 часа назад
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины в Кабардино-Балкарии

Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины в Кабардино-Балкарии

3 часа назад
В США разбился военный вертолет Apache

В США разбился военный вертолет Apache

4 часа назад
Премьер-лига. "Зенит" уступил на своем поле "Краснодару"

Премьер-лига. "Зенит" уступил на своем поле "Краснодару"

4 часа назад
Сидящий в тюрьме Санчес выдвинут на пост главы Женералитета Каталонии

Сидящий в тюрьме Санчес выдвинут на пост главы Женералитета Каталонии

4 часа назад
ЦРУ отказалось говорить о секретных переговорах с Пхеньяном

ЦРУ отказалось говорить о секретных переговорах с Пхеньяном

4 часа назад
У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны

У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны

4 часа назад
Посольство РФ не в курсе экстренной посадки самолета с россиянами в Дели

Посольство РФ не в курсе экстренной посадки самолета с россиянами в Дели

4 часа назад
Британский МИД пообещал рассмотреть запрос на встречу Яковенко с Джонсоном

Британский МИД пообещал рассмотреть запрос на встречу Яковенко с Джонсоном

4 часа назад
Российские специалисты по авиабезопасности прилетели в Каир

Российские специалисты по авиабезопасности прилетели в Каир

4 часа назад
В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги

В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги

5 часов назад
Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники

Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники

5 часов назад
Подростки заставили девушку на камеру вылизывать их обувь

Подростки заставили девушку на камеру вылизывать их обувь

5 часов назад
Украинским "нелюдям" Крымский мост не по зубам

Украинским "нелюдям" Крымский мост не по зубам

6 часов назад
"Архимед" показал уникальные российские инновации

"Архимед" показал уникальные российские инновации

7 часов назад
Куда податься вместо Telegram? Изучаем альтернативные мессенджеры с каналами и суперчатами

Куда податься вместо Telegram? Изучаем альтернативные мессенджеры с каналами и суперчатами

7 часов назад
Опубликовано фото с места страшной аварии с хоккейной командой в Канаде

Опубликовано фото с места страшной аварии с хоккейной командой в Канаде

8 часов назад
Что появится на месте "Зимней вишни", решат кемеровчане

Что появится на месте "Зимней вишни", решат кемеровчане

8 часов назад
Скрипаль заговорил

Скрипаль заговорил

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Крабовая ловушка

Расследование Эдуарда Петрова. Крабовая ловушка

16 часов назад
583
"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

06.04.2018 21:28
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

06.04.2018 19:57
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

06.04.2018 19:08
"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

06.04.2018 13:30
Отчаяние блогеров - реальная причина стрельбы в штаб-квартире YouTube

Отчаяние блогеров - реальная причина стрельбы в штаб-квартире YouTube

4 часа назад
Названы самые прибыльные голливудские фильмы 2017 года

Названы самые прибыльные голливудские фильмы 2017 года

5 часов назад
В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

7 часов назад
Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

11 часов назад