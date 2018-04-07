Боевики в городе Дума готовятся применить отравляющие вещества

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" удерживают город Дума в сирийской Восточной Гуте, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Выступая на брифинге в субботу вечером, он отметил, что обстановка в городе Дума остается сложной, передает "Интерфакс".

По словам Евтушенко, радикальная часть боевиков "Джейш аль-Ислам" под руководством нового главаря Абу Кусая сорвала договоренности и блокирует выход гражданского населения города Дума по предоставленному гуманитарному коридору.

Генерал также сообщил, что в минувшую пятницу боевики "Джейш аль-Ислам" атаковали позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибли 7 и ранены 42 мирных жителя. "Интенсивность обстрелов усиливается", — добавил российский военный.

По его словам, боевики используют мирное население в качестве "живого щита". "Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы", — сказал Евтушенко.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский военный источник, главари "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ. По его словам, таким образом боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии.

Цель этой инсценировки – остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы, заявил источник, добавив, что сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника.