Тарпищев: за мужской сборной России по теннису будущее

Капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление команды в Кубке Дэвиса. В субботу, 7 марта, россияне не смогли преодолеть барьер второго раунда группы первой зоны Европа/Африка, проиграв австрийцам с общим счетом 1:3.

"Это сильнейшая команда, она очень молодая, — заявил Тарпищев, которого цитирует РИА Новости. — Амбиций много, стараний много, но за этой командой будущее. Данные поражения учат. Лучше этот опыт приобрести сейчас, чем потом. Не испытав на себе такое поражение, дальше не пойдешь".