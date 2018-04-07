Горняки задымленной шахты в Кузбассе находятся в безопасности

В субботу, 7 апреля, сотрудники шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске после задымления на предприятии самостоятельно вышли на безопасный участок. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщили представители областного ГУ МЧС.

Как уточняется, в 23:20 по местному времени (19:20 по времени Москвы) в оперативную службу МЧС РФ по Кемеровской области поступила информация о задымлении, возникшем в конвейерном штреке. В то время в шахте находились 69 человек, передает РИА Новости.

По состоянию на 2:40 по местному времени люди смогли самостоятельно выйти на безопасный участок. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на месте случившегося продолжают работать 53 человека личного состава и восемь единиц техники.

Шахта имени Ленина (до 1970 года – "Томусинская 1-2") была введена в эксплуатацию в 1953 году. Ее проектная мощность – 2,4 миллиона тонн. В 2006 году шахта вошла в состав ОАО Угольная компания "Южный Кузбасс" (Мечел).