9 человек пострадали в ходе беспорядков из-за ареста бывшего президента Бразилии

В бразильском городе Куритиба не менее девяти человек пострадали в ходе беспорядков около здания Федеральной полиции, куда был доставлен арестованный экс-президент страны Луис Инасиу Лулу да Силва для отбывания наказания. Такие данные сообщил телеканал Globu, ссылаясь на правоохранительные органы.

В числе пострадавших – один ребенок, передает ТАСС. Пока ничего не сообщается о тяжести ранений.

Вечером 7 апреля полицейские Бразилии применили резиновые пули и слезоточивый газ против сторонников Лулы да Силвы, которые протестовали в Куритибе против ареста политика. Разгон митингующих начался после того, как они предприняли попытку проникнуть в местное отделение Федеральной полиции. Именно там оборудована камера, в которой да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции.

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, которого заключили в тюрьму по итогам уголовного процесса, связанного с коррупцией. В конце января текущего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика и увеличил назначенный ему срок тюремного заключения с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца.