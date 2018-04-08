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8 апреля 201812:21 (обновлено в 12:26)

Первый российский чемпион UFC: Нурмагомедов доказал, что соперников у него нет

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Хабиб Нурмагомедов — настоящий чемпион смешанных единоборств, и в мире нет соперников его весовой категории, способных хотя бы приблизиться к тому, чтобы нокаутировать или побороть россиянина. Нурмагомедов стал первым в истории представителем России, выигравшим чемпионский титул в дивизионе UFC. Своими впечатлениями от прошедшего в Нью-Йорке боя поделился в интервью РИА Новости российский боец Вадим Немков.

Бой ему понравился: это стиль Нурмагомедова — перевод в партер, контроль, жесткие добивания. По мнению Немкова, российскому бойцу было бы все равно, кто бы ни вышел против него: любой соперник россиянина "попал бы под раздачу".

"Хабиб — настоящий чемпион. Он дал нам сегодня еще один повод гордиться Россией и российской школой борьбы", — сказал Немков.

В ближайшем будущем, по его мнению, можно ожидать боя Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. "Судя по последним событиям и поступкам Макгрегора, он, как и все остальные, догадывался, что Хабиб выиграет, и просто пиарил свой возможный бой с Хабибом", — предполагает Немков. Российский боец не исключил даже, что бой Нурмагомедова с Макгрегором пройдет в России в сентябре.

В бою с Элом Яквинтой Нурмагомедов быстро провел тейкдаун, получив явное преимущество, и принялся откровенно душить противника. И когда гонг возвестил об окончании первого пятиминутного раунда, было полное ощущение, что Яквинта, "дожив" до перерыва, уже совершил подвиг, отмечает сайт "Газеты.Ru".

Похожим был и второй раунд: "бруклинский гангстер" Яквинта был полностью сосредоточен на защите, а абсолютное доминирование Нурмагомедова говорило, что еще чуть-чуть — и его противник сдастся, либо судьи прекратят бой.

Но дальше произошло что-то невероятное: за две следующих пятиминутки матча, в котором Нурмагомедов однозначно был фаворитом, российскому бойцу не удалось провести ни одного тейкдауна. И уже к концу четвертого раунда заметно осмелевший Яквинта, чувствуя некоторое удивление оппонента и поддержку зала, уже сам стал вести бой и даже несколько раз удачно попал по россиянину.

Однако о победе американца не могло быть и речи. Яквинта был неплох и в пятом раунде — явного разгрома и досрочного окончания поединка не произошло, — однако на победу решением судей рассчитывать не приходилось. Преимущество Хабиба Нурмагомедова по очкам не вызывало никаких сомнений.

Матчем остались довольны оба участника: Хабиб Нурмагомедов снова одержал убедительную победу и завоевал долгожданный пояс чемпиона UFC, а Эл Яквинта посрамил критиков, предрекавших ему бесславное поражение уже в первом раунде.

В послематчевом интервью российский боец поблагодарил соперника.

"Спасибо моему противнику и его команде. Эл — настоящий "бруклинский гангстер", а не "цыпленок" —намекнул Нурмагомедов на Макгрегора. — Где сам Конор? Он хочет драться с автобусом? А я хочу драться с реальными гангстерами".

Также новоиспеченный чемпион UFC поблагодарил Всевышнего, своего отца, тренера и команду за вклад в его успехи, объявив о желании провести в ноябре в Нью-Йорке еще одну схватку — на этот раз против канадца Жоржа Сен-Пьера.

Похвалил Нурмагомедова и глава UFC Дана Уайт. "Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделя. Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника", — сказал он.

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