Лыжник Александр Большунов выиграл Югорский марафон

В Ханты-Мансийске прошла гонка на 50 километров – Югорский марафон, Победу одержал четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Большунов.

Александр Большунов стал победителем Югорского марафона. На втором месте Рауль Шакирзянов. Третье место занял олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легко.

Накануне Александр Легков объявил о завершении международной карьеры. В нынешнем сезоне Александр не выступал, будучи отстраненным по подозрению в нарушении допинговых правил.