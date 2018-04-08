Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47

Ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы" Анжелика Волчкова ушла из жизни в ночь на воскресенье. Заслуженной артистке России было всего 47 лет, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе театра, очень талантливая, необыкновенно красивая и умная женщина скончалась после тяжелой болезни.

С Волчковой попрощаются 10 апреля в театре "Школа современной пьесы", а похоронят ее в родной Пензе.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК.