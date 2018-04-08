Террористы нарушили договоренности по выводу людей из Думы

Автор: Дмитрий Киселёв

5 апреля в Москве завершилась 7-я Конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России. Два дня российские и иностранные военные, политики и эксперты обсуждали главные вызовы и угрозы. Министра обороны России Сергея Шойгу все слушали с особым вниманием.

"Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами. Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивает к новой гонке вооружений. На фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ. В этих условиях руководство РФ предпринимает шаги по обеспечению национальной безопасности. Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно расширились", — отметил Шойгу.

Понятно, что центральной темой конференции стала борьба с террористами в Сирии. Поначалу там не все складывалось успешно. И как пример Сергей Шойгу привел действия международной антитеррористической коалиции во главе с США в Ираке и Сирии, в результате которых территории, подконтрольные варварскому халифату, лишь разрастались. Вплоть до осени 2015 года, когда Россия откликнулась на просьбу Дамаска.

"Положение изменилось после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реально антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции. Освобождена большая часть территории Сирии от террористов. С остальными идут детальные переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией историю с ИГИЛ (запрещена в РФ) в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями", — сказал Сергей Шойгу.

А в самой Сирии правительственные войска завершают освобождение пригорода Дамаска Восточной Гуты. Многие тысячи мирных жителей уже возвращаются в свои дома.

Автор: Александр Билибов

Недавно освобожденный от террористов городок Кафер-Батна, что Восточной Гуте. На центральной площади не протолкнуться — здесь празднуют возвращение мирной жизни. Но на долгие торжества нет времени. Все заняты восстановлением своих домов, разрушенных и разграбленных боевиками. Рядом — электрики в желтых жилетах. Работают без выходных, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

Подразделения саперов сирийской армии прочесывают улицы соседнего городка Замальки. Разминирование здесь еще продолжается. Найденные самодельные бомбы боевиков уничтожают на месте. Находят в освобожденных районах Восточной Гуты не только мины, оставшиеся от террористов. Доктор Василь Фарис показывает бывшую больницу боевиков. Несколько операционных, кабинет диагностики с современными рентгенами.

Через улицу — еще один инфраструктурный объект террористов — тюрьма, где боевики группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) держали пленных сирийских военных и мирных жителей. В каждом из карцеров, несмотря на их крайне маленькие размеры — метр на полтора — умещались по пять, а то и больше человек. В папке — имена всех 155 заключенных, содержавшихся здесь. На каждого был заведен отельный формуляр, здесь записывались имя, возраст и медицинское состояние пленника.

Пленники, которые были фактически рабами, рыли бесконечные тоннели для нужд боевиков. У террористов даже была своеобразная классификация подземных ходов. Теми, где и пол, и стены и потолок в облицовочной плитке, пользоваться могли только высокопоставленные боевики и члены их семей. Были у террористов и настоящие подземные магистрали, которые связывали между собой городки Восточной Гуты.

По одному из таких без проблем проезжаем на машине. Боевики так и делали. На земле еще видны следы от покрышек. Чтобы построить такой тоннель, боевикам нужна была не только современная проходческая техника, но и высококлассные специалисты, которые смогли проектировать столь сложное инженерное сооружения.

А это уже другая магистраль — надземная. Восточная часть объездной дороги вокруг сирийской столицы. На обочинах — расстреляние из РПГ грузовики. Любой, даже гражданский транспорт, рискнувший проскочить здесь, уничтожался террористами без промедлений.

Еще недавно здесь были позиции боевиков. За это, без преувеличения, важнейшее стратегическое место шли ожесточенные бои. Гора Касиюн, а у ее подножья — Дамаск как на ладони.

Сейчас не подконтрольным властям остается лишь один населенный пункт Восточной Гуты — город Дума. При содействии российского Центра по примирению враждующих его уже покинули свыше 33 тысяч человек, в том числе более семи сотен боевиков и почти 4000 членов их семей. Однако этот процесс остановлен.

"Боевики группировки "Джейш аль-Ислам", возглавляемые новым главарем — Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору. Экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. При этом местное население используется ими в качестве живого щита", — пояснил Юрий Евтушенко — начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Вместе с этим террористы возобновили обстрелы сирийской столицы. Обстрелы пригорода Дамаска продолжаются и сейчас. В больницы города снова свозят раненых мирных жителей. Их уже больше 40. Еще семь человек погибли в результате обстрелов боевиков, интенсивность которых нарастает с каждым днем. Сирийская правительственная армия уже возобновила боевые действия против непримиримых бандформирований, что находятся в районе города Дума.