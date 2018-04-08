Бывший канцлер Австрии отчитал нынешнего за нежелание наказывать Россию

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн не упустил случая и раскритиковал действующего канцлера Себастьяна Курца. Керн назвал действия Курца ошибочными и непоследовательными. Причиной резких слов послужила политика Курца в "деле Скрипалей".

Австрия на словах поддержала Великобританию, но не стала высылать российских дипломатов. По мнению Керна, Австрии следовало бы либо не поддержать решение Евросоюза о санкциях, либо проголосовать за.

Как заявил Керн, "зизгагообразная политика руководства" загнала страну в угол и будет стоить ей доверия партнеров, пишет РИА Новости.

Как едко заметил экс-канцлер, Себастьян Курц и лидер Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона.