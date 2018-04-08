Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"

У России есть целый список возможных ответных мер на санкции США, он прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", Захарова пообещала: "Будет ответ". "Есть люди, которые этим занимаются", — добавила она.

Со своей стороны глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире той же программы, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны в ближайшее время встретиться и объясниться. По мнению Жириновского, такая встреча необходима после введения США новых санкций против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ.

В ближайшее время данная встреча произойдет, уверен лидер ЛДПР. "Но необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: "Чего ты хочешь, Доня?" — заявил Жириновский.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 госкомпаний. Новые санкции американский Белый дом назвал шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России на мировой арене. Согласно его заявлению, попавшие под санкции "госкомпании, связанные с торговлей оружием, поставляют военное оборудование и оказывают поддержку правительству Сирии, в том числе и при атаках, нацеленных на сирийское население".