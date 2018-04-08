Стало известно, как кукловоды от "демократии" управляют членами НАТО

Стало известно, как кукловоды от "демократии" управляют членами НАТОЧитайте нас в Telegram
Продолжая американо-английскую тему, обратимся к крайне любопытным документам, опубликованным недавно на сайте "Голос Севастополя". Бумаги проливают свет на закрытую технологию, которой пользуются американцы и англичане, чтобы проталкивать свои решения в международных организациях. Не всегда получается, но стараются изо всех сил, апеллируя прямо-таки к военной дисциплине, используют блок НАТО как инструмент откровенно силового принуждения стран-членов Североатлантического альянса.
Работает это так. Перед важным голосованием где-либо, будь это в Организации по запрещению химического оружия или даже на Генассамблее ООН, официальные представители США и Великобритании в НАТО пишут генсеку НАТО норвежцу Йенсу Столтенбергу конфиденциальное письмо. Для Столтенберга это — приказ. Генсек уже по внутренним каналам НАТО доводит до государств-членов, как надо правильно голосовать в интересах Альянса. То есть ничто не пускается на самотек, ничто не отдается на усмотрение "демократий", ведь Америке с Великобританией виднее, как надо.
И вот одно из таких писем-приказов было опубликовано в Севастополе. Наверное, каким-то чудесным образом оказалось в распоряжении нашего Военно-морского флота. А что? Ведь морякам тоже интересно.
"Его превосходительству господину Йенсу Столтенбергу
Генеральному секретарю
Штаб-квартира НАТО
14 июня 2017 года
Уважаемый господин генеральный секретарь, на следующей неделе в рамках Генассамблеи ООН состоится важное голосование по вопросам, связанным с архипелагом Чагос, который находится в управлении Великобритании как Британская Территория в Индийском Океане (БТИО). По причинам, изложенным в прилагаемой ноте, данный вопрос очень важен для Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.
Господин Пол Джонстон, поверенный в делах, постоянное представительство Соединенного королевства в НАТО
Господин ли Литценбергер, поверенный в делах, постоянное представительство Соединенных Штатов в НАТО".
Суть приказа — уже в прилагаемой ноте. Речь идет о стратегически важном для американцев и англичан острове ровно посередине Индийского океана, крупнейшем в архипелаге Чагос. Там — мощнейшая совместная англо-американская военно-морская и военно-воздушная база. Может принимать и обслуживать военные корабли любого класса и военные самолеты любого класса, будь то транспортные или стратегические бомбардировщики. Вдобавок к военной базе на острове еще разместили и секретную тюрьму ЦРУ по типу Гуантанамо.
Географически точка оказалось столь ценной, что в 60-е годы англичане не постеснялись принудительно депортировать тысячи местных жителей. До единого. Международное преступление! Сошло с рук.
Суверенитет над архипелагом оспаривается государством Маврикий — бывшей колонией Великобритании, получившей независимость в 1968 году. По Декларации ООН №1514 свободный Маврикий должен сохранить свою территориальную целостность. Все было бы так, если бы американцы и англичане не сочли, что остров им самим нужнее.
Маврикий — в Международный суд. По той же теме — новое голосование в ООН в июне прошлого года. И вот как раз перед тем голосованием генсек НАТО датчанин Йенс Столтенберг получает приказ голосование срежиссировать.
Вернемся к тексту сопроводительной англо-американской конфиденциальной ноты от 14 июня 2017 года.
"Британская территория в Индийском океане: основные положения для стран-членов НАТО.
Соединенное королевство и Соединенные Штаты просят вашей поддержки, если данный вопрос будет вынесен на голосование.
Сейчас нам нужны публичные выражения поддержки, нам нужно, чтобы наши союзники однозначно заявили, что проголосуют "против" резолюции".
К слову, США и Англия тогда на Генассамблее ООН все же остались в меньшинстве, уж слишком наглой и нахрапистой была их линия на аннексию острова. Но какая им разница? Базу эту независимо от того, кто и как по ней будет голосовать, "сладкая парочка" никогда и никому не отдаст.
Но сегодня речь не столько о базе, сколько о механизмах управления позицией союзников через НАТО по самым разным вопросам и регионам, хоть в Индийском океане, хоть по химатакам где-то. В НАТО выстроена строгая вертикаль власти. На самом верху — Штаты и Великобритания. Другие страны, что по вертикали ниже, — лишь обслуживающий персонал. Их дело — исполнять приказы. Для публики это называется "солидарность". Она должна проявляться во всем — от архипелага Чагос до высылки российских дипломатов. Дисциплина — военная.
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