Анжелика Волчкова предчувствовала свою смерть

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" в интервью радиостанции "Говорит Москва" поделился подробностями ухода из жизни актрисы Анжелики Волчковой.

Худрук Иосиф Райхельгауз назвал смерть Волчковой большим ударом и рассказал, что она ее предчувствовала ее.

Райхельгауз очень высоко оценил человеческие качества актрисы: "Высочайшая нравственность жизни и театра – это Анжелика Волчкова". По словам худрука, Анжелика отличалась какой-то невероятной добропорядочностью среди артистов, у которых непростые характеры и такая же работа.

Райхельгауз рассказал, что год назад Волчкова отказалась от звания "Народной артистки", хотя все документы и согласования были уже готовы. “Что-то у меня такие фантазии, что я получу звание и умру”, сказала она. Мы действительно остановились, отметил Райхельгауз.

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в возрасте 47 лет после тяжелой болезни. Врачи не разглашают причины смерти по ее просьбе.

Родственники Волчковой решили, что похоронят ее в родной Пензе.