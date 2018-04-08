"Спартак" разгромил "Анжи" благодаря хет-трику Промеса

"Спартак" разгромил "Анжи" благодаря хет-трику ПромесаЧитайте нас в Telegram
Двадцать пятый тур российской премьер-лиги продолжился в Каспийске, где махачкалинский "Анжи" принимал московский "Спартак". Чемпион страны одержал крупную победу с результатом 4:1. Три мяча в составе победителей забил Квинси Промес.
Преимущество "Спартака" обозначилось с самого начала встречи. Уже на 7 минуте Софьян Ханни выложил мяч Луизу Адриано, но тот не смог переиграть вратаря Александра Будакова. Но через три минуты Ханни прорвался к вратарской площадке и покатил мяч вдоль ворот. Набежавший Квинси Промес спокойно переправил мяч в сетку – 0:1. Через четыре минуты Промес перехватил мяч в середине поля, прошел вперед и, не входя в штрафную площадку, пробил в верхний угол ворот – Будаков был бессилен. На 27 минуте защитник хозяев Гурам Тетрашвили сбил в штрафной Луиза Адриано. Промес с 11-метрового довел счет до 0:3, а количество своих голов в чемпионате до 13. Это позволило ему выйти вперед в споре бомбардиров. Но "Анжи" не прекратил сопротивления. На 36 минуте Хуан Лескано выиграл борьбу в воздухе у Ильи Кутепова и пробил головой. Александр Селихов не смог отбить этот удар – 1:3.
Второй тайм активно начали хозяева, но их атакующий пыл был сбит голом Кутепова. Вратарь и защитник "Анжи" не поделили мяч после навеса, чем воспользовался спартаковец – 1:4. После этого счет мог измениться. Опасно бил по воротам москвичей Арсен Хубулов – Селихов перевел мяч на угловой. Лескано угодил в крестовину. Могли забить и спартаковцы. Но больше голов не было.
"Спартак" выиграл четвертый матч подряд и набрал 50 очков. У "Локомотива" на 2 очка больше и игра в запасе. "Анжи", у которого осталось 24 очка, остался на 14 месте. Квинси Промес с 13 голами вышел в лидеры среди бомбардиров.
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