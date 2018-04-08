В СБ ООН по инициативе России обсудят мировые угрозы

В Совете Безопасности ООН в понедельник, 9 апреля, состоятся два заседания, одно из них созвано по инициативе Москвы. Как сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский, РФ инициировала заседание на тему угрозы международному миру. Оно начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве), передает ТАСС.

Ранее постоянное представительство Великобритании при всемирной организации сообщило, что девять государств: Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — заявили о необходимости провести экстренную встречу СБ ООН в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии.

Сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума, появившиеся в субботу, в МИД РФ уже назвали информационном вбросом. Данные сообщения также опровергло Минобороны России.