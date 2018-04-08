Массимо Каррера: хочу остаться в "Спартаке", но не все зависит от меня

Массимо Каррера: хочу остаться в "Спартаке", но не все зависит от меняЧитайте нас в Telegram
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после победного матча 25 тура чемпионата России над махачкалинским "Анжи" (4:1) прокомментировал победу над соперником, а также поделился соображениями о своем будущем в команде.
"После игры с "Анжи" у меня не осталось впечатления, что мы играли с командой из другой лиги, — сказал итальянский специалист, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Небольшая разница есть, но если выходить на поле расслабленными, то она может нивелироваться. Мы дали сопернику мало возможностей, однако мне не понравился пропущенный гол. Это показало нашу расслабленность, но главное, что мы одержали важную победу. Пускай это будет сигналом для всех остальных клубов: мы все еще продолжаем бороться за титул. И борьба будет вестись до конца".
Также наставник "красно-белых" отметил, что желает продолжать работу в "Спартаке". При этом он отметил, что не все в ситуации с продлением контракта зависит от него.
"Про мой новый контракт лучше спросить Леонида Федуна. Мое желание простое – я хочу и дальше работать в команде, но не все зависит от меня. Я стараюсь выполнять свою работу и радовать руководство, а также наших болельщиков. Ничего лишнего – просто выполнение своего долга".
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