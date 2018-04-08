Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" уходят из Думы

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что из города Дума начали выходить боевики "Джейш аль-Ислам".

Через пункт пропуска в Мухайям Аль-Вафедине (Восточная Гута) прошли первые автобусы с участниками группировки и членами их семей. На сайте военного ведомства ведется онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения.

По данным центра по примирению, всего из города планируется вывести до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.