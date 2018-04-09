Сирия: авиабаза в Хомсе атакована ракетами

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.

При этом, представители Пентагона не подтвердили сообщения об американском ударе по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить", — сказал представитель Пентагона Кристофер Шервуд в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли США нанесли удар по Сирии, как сообщают СМИ.

Телеканал "Аль-Маядин" утверждает, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря. ПВО сирийской армии уничтожила несколько ракет, ущерба авиабазе не причинено.