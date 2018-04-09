В ударе по сирийскому Хомсу обвиняют Израиль

Массированный ракетный удар нанесен по авиабазе в провинции Хомс в районе Пальмиры. Кадры атаки публикуют местные жители в соцсетях. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря, они пролетели над территорией Ливана и ударили по авиабазе Т-4, передает телеканал "Россия 24".

По данным местных СМИ, погибли 14 военных, в том числе несколько иранских советников, есть раненые. Сирийские ПВО отреагировали на обстрел, поразив восемь целей. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

В Пентагоне уже заявили, что не проводили никаких операций. А пользователи соцсетей отмечают, что в момент атаки в небе над сирийской границей находились израильские самолеты, но в Тель-Авиве произошедшее не комментируют. После ракетного удара террористы ИГИЛ (запрещена в России) атаковали позиции правительственных войск. Военным удалось их отбить.