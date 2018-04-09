Скончался пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Ставропольском крае

74-летний пилот вертолета Ми-2, который несколько дней назад упал в Шпаковском районе Ставропольского края, скончался в больнице, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, ведется проверка, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 5 апреля в районе станицы Новомарьевская упал вертолет Ми-2, который выполнял сельхозработы — опрыскивал поля. Воздушное судно после падения загорелось, пилот получил травмы.

По информации экстренных служб региона, организаторы полета соответствующих разрешений не получали. Вертолет был поднят в небо незаконно.