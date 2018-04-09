Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смерть

Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смертьЧитайте нас в Telegram
В жизни Владимира Винокура много шуток и иронии. И не только на эстраде. Его супружеский союз с Тамарой начинался как фиктивный брак.
Девушка пожалела молодого иногороднего артиста, которому получить распределение в московский театр можно было только с пропиской. Поначалу не ответившая взаимностью, Тамара перед распределением Винокура сама предложила ему содействие в этом вопросе.
Винокура поступок Тамары очень тронул, и он пообещал ей, что станет известным и богатым. В итоге же фиктивный брак стал крепким и самым настоящим.
Вместе они уже 44 года, а себя Винокур называет "полезным ископаемым", потому что на эстраде ни один человек не продержался с одной и той же женой столько, сколько он.
В программе "Судьба человека" он признается, что за этих годы они с женой могли развестись "тысячу раз": из-за долгих и частых гастролей, слухов о его неверности, долгого отсутствия ребенка, из-за того, что Винокур всегда ставил на первое место свою маму.
Но их супружеский союз выдержал все эти испытания, а из испытаний и трагических моментов в жизни самого артиста ему удалось выйти победителем в том числе и благодаря Тамаре, которая всегда была рядом.
Когда Винокур перечисляет, как за ним "охотилась смерть", не верится, что все это может выпасть на долю одного человека.
Он был в Афганистане, когда там шла война, и чуть не погиб, когда во время его выступления в штабе армии начался артиллерийский обстрел.
Затем вместе с Львом Лещенко он должен был плыть на теплоходе "Нахимов". Артисты наверняка разделили бы трагическую участь пассажиров того рокового рейса, но тут Лещенко срочно вызвали на концерт в Москву, и Владимир Натанович решил не плыть без друга.
На грани смерти он оказался и 26 января 1996 года. Тогда в Германии Владимир Винокур попал в автомобильную аварию. Двое его друзей погибли на месте, а сидевшего сзади артиста "разорвало, как цыпленка табака".
У него серьезно пострадали обе ноги. Немецкие врачи говорили об ампутации. Иосиф Кобзон перевез тогда Винокура в военный госпиталь, где он три месяца пролежал на растяжке. Потом ему заново пришлось учиться сидеть, вставать и ходить на костылях. Помогали артисту самые близкие: жена Тамара и дочка Настя, которых к Винокуру в больницу доставили на вертолете.
Однако события, когда артист был на волосок от смерти, не заставили его сидеть дома: недавно он выступал на авиабазе в Сирии.
Как судьба свела Винокура с Тамарой? Что испытали супруги, когда лишь через 12 лет после свадьбы у них родилась дочь Настя? Как получилось, что в ее детстве приходилось вешать афишу с фото отца, а сейчас дочь и отец "не разлей вода"? Об этом и, конечно, о многолетней верной дружбе с Львом Лещенко, работе с Муслимом Магомаевым и о матери Анне Юльевне, которой 96 лет, знаменитый юморист — король пародий рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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