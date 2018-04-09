В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57

Главной премьерой Парада Победы в этом году станут новейшие истребители пятого поколения Су-57. Две машины, большинство характеристик которых до сих пор остаются под грифом "секретно", пролетят над Красной площадью впервые. Они уже приняли участие в репетиции на полигоне Алабино.

Из ровного строя истребители один за другим выезжают на взлетную полосу. Порядок прохождения авиации над Красной площадью утвержден. В параде участвуют только лучшие, поэтому детали асам можно не объяснять. Каждый с точностью до секунды знает, когда он должен оказаться, как говорят сами военные, над "центром".

Главная премьера — новейший истребитель пятого поколения Су-57, вершина отечественной инженерной мысли. Впервые две машины, большинство характеристик которых до сих пор остаются под грифом "секретно", пролетят над главной площадью страны.

Кроме них в программе — стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и, конечно, истребители марок "МиГ" и Сухой". Традиционно, зрителей 9 мая поздравят пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи".

Самолеты пройдут над Красной площадью на высотах от 300 до 500 метров со скоростью 600 километров в час. А вертолеты, среди которых ударные Ка-52, Ми-28Н и многофункциональные Ми-35, пролетят на высоте всего 150 метров. В заключение штурмовики Су-25 сформируют в небе дымовой шлейф в цветах российского флага.

Пока авиация тренируется вместе с пешими и механизированными колоннами на полигоне Алабино. В 20-х числах апреля личный состав и техника Сухопутных войск передислоцируются в Москву, где 6 мая пройдет генеральная репетиция парада. Сами летчики уверены: в День Победы они отработают, как всегда, на "отлично". Говорят: лишь бы погода не подвела.